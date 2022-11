Onvermijdelijke Gareth Bale bezorgt Wales gelijkspel tegen Verenigde Staten

Verenigde Staten - Wales in een notendop:

Verenigde Staten maatje te groot voor de rust

Bondscoach Robert Page trok met Wales de kaart van de organisatie. In balverlies werd er in een 5-3-2 een stevig blok neergezet. Daartegenover kreeg Amerika de bal in de schoot geworpen en ze deden er ook vaak iets goed mee in de eerste helft. Rodon verschalkte eerst bijna zijn eigen doelman waarna Sargent de paal trof.



Een doelpunt voor de Verenigde Staten hing in de lucht. Pulisic stuurde Timothy Weah het straatje in en die tikte de 1-0 binnen. De president van Liberia, vader George Weah, keek ongetwijfeld goedkeurend toe. Weah had in die eerste helft wel wat weg van Jeremy Doku. Met zijn flitsen op de flank.





Wat zette Wales daar voor de rust tegenover? Nauwelijks iets. Bale stond vooraan op een eiland te verkommeren en de troepen van Page creëerden nauwelijks kansen.