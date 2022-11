LIVESTREAM: Wie plaatst zich voor tweede keer voor knock-outfase: Ecuador of Senegal?

Daar is de volgende grote kans al voor Senegal. Dia wordt prima diepgestuurd en hij viseert de verste hoek. Ook dit keer wordt het schot niet gekadreerd. Ecuador is wel gewaarschuwd.

eerste helft, minuut 9. Dia voorlangs. Daar is de volgende grote kans al voor Senegal. Dia wordt prima diepgestuurd en hij viseert de verste hoek. Ook dit keer wordt het schot niet gekadreerd. Ecuador is wel gewaarschuwd. .

eerste helft, minuut 4. Meteen een enorme kans. Het stond al ei zo na 0-1. Bij Senegal vertrekt er op links een uitstekende voorzet die Gueye ook bereikt. In de zestien van Ecuador trapt Idrissa het leer naast. Dat schot had altijd tussen de palen gemoeten. .

eerste helft, 16 uur . Aftrap. We zijn begonnen aan de uiterst belangrijke partij. Wie stoot er in groep A door naar de 1/8e finales? Ecuador heeft genoeg aan een gelijkspel, dat kan dus niet van Senegal gezegd worden. .

vooraf, 15 uur 40. Beide landen konden zich in het verleden nog maar één keer plaatsen voor de knock-outfase. Voor Ecuador gebeurde dat in 2006, Senegal klaarde dat klusje in 2002. Bondscoach Aliou Cissé was 20 jaar geleden nog speler van Senegal. .