Qatar toont beterschap en scoort zowaar, maar de uitschakeling wenkt na nederlaag tegen Senegal

Qatar - Senegal in een notendop

Matige eerste helft

Qatar had teleurgesteld in hun eerste wedstrijd, en kon eigenlijk alleen maar beter doen. Waar het tegen Ecuador nog een volledige helft duurde voor ze in de vijandelijke zestien een baltoets hadden, kwamen ze daar tegen Senegal al aan een kwartier aan.

Achteraan was de keeper gewisseld, Barsham kwam voor Al Sheem, maar ook hij liet zich opmerken door merkwaardige keuzes. Zowel in de lucht als in het uitkomen. Geluk voor Qatar dat er geen goal viel zo.

Afif wilde na een half uur een penalty, maar zocht vooral zelf het contact op. Lahoz wuifde weg.

Vijf minuten voor rust volgde een verdiend doelpunt voor Senegal, dat al heel de wedstrijd de betere was. Khoukhi slaagde er helemaal niet in om een bal weg te werken, Doulaye Dia volgde goed en kon niet meer missen.