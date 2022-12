OHL speelt maximum kwijt tegen Zulte Waregem en is leider af, Club YLA wint laat tegen Gent

Nummer 3 Genk gelijk in Luik, nummer 4 Club wint laat tegen Gent

Achter Anderlecht en OHL is er de strijd om the best of the rest. Nummer 3 Genk ging op bezoek bij nummer 5 Standard. De topper eindigde op 1-1.



Romy Camps opende de score in de 66e minuut, maar een minuut later was het langs Maurane Marinucci alweer gelijk. De bezoekers verloren in de voorlaatste minuut nog Lorene Martin met dubbel geel.



Zo telt Genk 25 punten uit 12 duels, Standard is 5e met 20 punten.



In de Slag om Vlaanderen tussen nummer 4 Club YLA en nummer 6 Gent leek het ook op een draw te eindigen, maar dat was zonder invalster Celien Guns gerekend, die maakte in de 94e minuut de enige goal van de partij. Twee minuten later kreeg Gent-speelster Rkia Mazrouai een tweede gele kaart.



Club is zo vierde met 23 punten, Gent blijft zesde met 19 punten. Maar niet iedereen uit de top 6 heeft evenveel matchen gespeeld.