STVV leert Kortrijk weer wat verliezen is en snuffelt zowaar aan de top 6

De drukt groeit en groeit voor Kortrijk, dat ziet hoe Jarne Steuckers magie bovenhaalt. Op een botsende bal geeft hij in de loop een hakje voor zijn maatje Vanwesemael, de zestien in. Zijn voorzet is perfect tussen achterlijn en keeper, maar er is geen ploegmaat snel genoeg om de bal in goal te werken. Heerlijk van Steuckers, ook in de herhaling.