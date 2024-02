Eupen had geen schijn van kans: Club Brugge tankt vat vol vertrouwen met dominante zege

De Mexican wave op het einde van de wedstrijd was veelzeggend. Club Brugge verheugde zijn supporters in het Jan Breydelstadion nog eens met een overtuigende overwinning tegen een slap Eupen. Club sluipt zo stilletjes weer dichter bij leider Union.

Het was allemaal slechts uitstel voor Eupen, dat toch nog zwaar de boot inging. Skov Olsen zette met een typische plaatsbal de 3-0 op het bord. Terwijl het feestje voor die goal op de tribunes nog bezig was, knikte Mechele de vierde van de avond netjes in de hoek.

"Dit geeft natuurlijk een goed gevoel", trapte Casper Nielsen een open deur in. "We begonnen heel sterk aan de eerste helft, maar in de laatste tien minuten zakten we wat weg. In de tweede helft wisten we dat we één kans nodig hadden om de wedstrijd dood te maken."

"Al bij al was het een goeie match", vond de Deense middenvelder van Club Brugge. "Er waren veel afwezigen, maar de invallers deden het heel goed. Het was een goede teamprestatie. Ik ben trots op de jongens."

Eupen legde Club ook niet bijster veel in de weg. "Ik denk niet dat het moeilijk was. Ze creëerden niet veel. Wij maakten wat foutjes, omdat het lastig voetballen is op dit veld. Maar als onze focus er was, hadden we alles onder controle."