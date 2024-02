Staartploeg OH Leuven herlanceert zich in het klassement na knalstart tegen Westerlo

Hoewel OH Leuven amper de bal had, werkte het zijn twee eerste mogelijkheden aan 100% af. Eerst buffelde Banzuzi een vrije trap van maestro Maziz binnen, niet veel later duwde Florian Miguel de 0-2 in de verste hoek.

Joël Schingtienne (OH Leuven): "Het was een goede avond voor ons. Ons doel was de drie punten en die hebben we ook gehaald. We scoren meteen op vrije trap. Daar oefenen we ook vaak op op training. We doen alvast een goede zaak in het klassement. We zijn dan ook al een tijdje goed bezig en werken hard om weer op te klimmen. Hopelijk kunnen we de lijn doortrekken."

Mathieu Maertens (OH Leuven): "Het was erop of eronder vandaag. Gelukkig hebben we vlekkeloos gewonnen. Oké, we doen het misschien niet met het allermooiste voetbal, maar de drie punten zijn het belangrijkste voor ons. Dat zie je ook aan onze verdedigende inzet en scherpte, mooi dat we samen de nul hebben kunnen houden. En voorin was het goed dat we meteen op voorsprong kwamen. Je voelde dat Westerlo dan twijfelde. We doen alvast een goede zaak. Onze teamspirit zit ook weer goed, zeker na ons trainingskamp. Je voelt aan alles dat het de goede kan uit gaat voor ons. En ook voor mij was het doelpunt een mooie boost na zes maanden vol miserie."

Nacer Chadli (Westerlo): "Als je meteen een goal slikt, wordt het moeilijk. We moeten veel geconcentreerder zijn op stilstaande fasen. Daarna komen we rustig in de wedstrijd en krijgen we enkele kansjes, maar ook die werken we niet af. We waren vanavond gewoon niet scherp genoeg. Dat is heel spijtig. Spijtig, want nu zakken we weer wat terug in het klassement. We moeten onze juiste instelling van de voorbije weken nu weer terugvinden."