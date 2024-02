KV Kortrijk zet ongeslagen reeks voort met zege tegen Charleroi

KV Kortrijk heeft een fikse tik uitgedeeld in de degradatiestrijd. De rode lantaarn versloeg Charleroi met het kleinste verschil en blijft ongeslagen onder nieuwe coach Alexandersson (8 op 12). Charleroi bakte er weinig van en moet ondertussen bang naar onderen kijken.

In de eerste minuut probeerde Kortrijk al de toon te zetten. Davies zette zich op karakter door en deed het alarm weerklinken bij Charleroi. De bezoekers antwoordden met een schotje van Guiagon en wat later dwong alweer Davies Patron tot een redding.

Het was niet de aanzet tot een wervelende wedstrijd. De zenuwen speelden beide ploegen duidelijk parten, want de inzet kon natuurlijk tellen. Patron stond een paar keer te bibberen op zijn benen, maar werd niet afgestraft. Ook Sissako, die van dichtbij naast kopte, leek verlamd door de druk.

Vlak voor de rust was daar dan toch de doorbraak. Na voorbereidend werk van Avenatti en Kadri was het niet toevallig Davies die afwerkte. De Kortrijkse spionkop kon de goal van de Welshman wel smaken.

Na de rust nam het al bedenkelijke niveau nog een flinke duik. KVK koos ervoor om zonder risico in te zakken en de voorsprong te bestendigen. Een bijzonder flauw Charleroi kon een halfuur lang zijn wil niet opleggen. Gevaar was schaars, kansen zagen we helemaal niet.

Pas toen enkele invallers elkaar begonnen te vinden, konden de bezoekers de druk opvoeren. In de zone van de waarheid illustreerde Benbouali echter de onmacht van Charleroi. Eerst prikte hij de bal kansloos buiten en wat later kopte hij naast een voorzet van Stulic.

Uiteindelijk haalde Kortrijk, ondanks lichte paniek, zonder veel kleerscheuren de zege binnen. Daardoor schuift onderaan het klassement de boel weer wat dichter bij elkaar. Tussen plaats 10 en 16 zitten slechts zeven punten.