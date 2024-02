Heerlijke treffer van Daam Foulon bezorgt KV Mechelen 3 punten in Eupen, dat weer woest is op arbitrage

zo 4 februari 2024 17:55

KAS Eupen einde 0 - 1 KV Mechelen 63' - Verv. Amadou Keita door Jerome Deom 63' - Verv. Regan Charles-Cook door Isaac Nuhu 63' - Verv. Milos Pantovic door Alfred Finnbogason 64' - Verv. Sandy Walsh door Munashe Garananga 64' - Verv. Patrick Pflücke door Rob Schoofs 64' - Doelpunt - Daam Foulon (0 - 1) 78' - Geel - Aleksandr Filin 83' - Verv. Bill Leeroy Antonio door Jannes van Hecke 86' - Verv. Kevin Möhwald door Jan Král 86' - Verv. Jason Davidson door Shayne Pattynama 90+3' - Verv. Geoffry Hairemans door Dirk Junior Asare 90+3' - Verv. Lion Lauberbach door Bilal Bafdili 90+7' - Rood - Jerome Deom Jupiler Pro League - speeldag 24 - 04/02/24 - 16:00 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 64' Daam Foulon 0 - 1 Daam Foulon 64'

Hij vierde én scoorde zoals Cristiano Ronaldo in zijn hoogdagen. Daam Foulon bezorgde KV Mechelen met een heerlijk doelpunt de overwinning in Eupen. Bij de thuisploeg was de onvrede groot na een niet-gefloten penalty in het slot. Een groot contrast met de euforie bij Malinwa, dat gered lijkt én stiekem mag dromen van de top 6.



KAS Eupen - KV Mechelen in een notendop:

Sleutelmoment: In het eerste uur hoefden we slechts 1 kans te noteren voor KV Mechelen. Als er in minuut 64 eindelijk een tweede mogelijkheid komt, is het meteen prijs. Foulon pakt uit met een waanzinnige schicht en beslist de partij. Man van de Match: Veel uitblinkers waren er niet in een slordige pot voetbal, maar na zo'n fraai doelpunt verdient Daam Foulon ongetwijfeld de titel van 'Man van de Match'. Opvallend: KV Mechelen blijft maar winnen in 2024 en is nu - samen met Union - de beste leerling van de klas in het nieuwe jaar. Met 10 op 12 duikt het (minstens voor even) de top 8 in.

Enthousiast Eupen

Voor Nieuwjaar zaten ze nog diep in het degradatiemoeras, vandaag kregen de Mechelaars een uitgelezen kans om zich eindelijk nog eens in de linkerkolom van het klassement te parkeren. Toch was het de thuisploeg die met de grootste motivatie aan de partij startte. De Panda's maakten meteen duidelijk dat ze weg willen uit de onderste regionen en drukten een bijzonder slordig Mechelen achteruit. Grote kansen leverde dat evenwel niet op. En bijna kregen de Panda's het deksel op de neus bij een zeldzame counter, die eigenlijk ook niet goed werd uitgespeeld. Want de dieptepass richting Lauberbach leek een prooi voor Filin, maar die maaide half naast de bal en lanceerde de Duitse spits zo ongewild richting doelman Slonina. Lauberbach ging rond de goalie, maar kreeg de bal niet meer in doel.

Eén schicht is genoeg

Ook aan de overkant was een gelukje nodig om tot een reuzenkans te komen. Pantovic wilde de bal in de verste hoek leggen, maar via de rug van Cobbaut hobbelde de bal bijna aan de eerste paal binnen. Scoren lukte zo dus niet in de eerste helft, en ook in de tweede helft zat er niet meteen beterschap aan te komen. Tot Hasi in minuut 63 ingreep en Rob Schoofs tussen de lijnen bracht. Bij zijn eerste pass had de draaischijf meteen een assist beet, al was het wel Daam Foulon die al het werk voor zijn rekening nam. Met een sleep passeerde hij zijn man, daarna haalde hij verwoestend uit. In het slot ontstonden nog wel enkele hete standjes voor het doel van Coucke - waaronder eentje waarbij alle Eupen-spelers een penalty zagen, maar die niet kregen -, maar scoren lukte niet meer. Deom kreeg uiteindelijk ook nog een rode kaart voor een smerige overtreding, al was dat slechts een voetnoot in nieuw puntenverlies van de Panda's. Mechelen blijft daarentegen maar winnen en heeft 10 op 12 beet.