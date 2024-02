Cercle Brugge beukt deur van play-off 1 weer wagenwijd open na krachttoer tegen STVV

Cercle Brugge is back in business. Terwijl de ploegen net boven groen-zwart dit weekend kostbare punten lieten liggen, overtuigde het team van Miron Muslic met een knalprestatie tegen STVV. Het ontpopt zich zo opnieuw tot dé uitdager van de G6 voor een plekje in Play-off 1. STVV raakt op zijn beurt de voeling met de voorposten stilletjes kwijt.

Opvallend: Wat in januari niet lukte, lukt in februari wel. Cercle Brugge heeft zijn eerste overwinning van het nieuwe jaar beet. Voor Kevin Denkey was het trouwens al de 4e keer in deze competitie dat hij minstens 2 keer weet te scoren in een wedstrijd.

Man van de Match: Denkey was met zijn 2 doelpunten opnieuw van goudwaarde voor de Vereniging, maar vandaag gaan we toch voor Alan Minda. De jonge winger speelde een dijk van een partij én was met 2 assists en een goal ook beslissend.

Warleson schatte een lage voorzet verkeerd in, waardoor Barnes in minuut 97 in een leeg doel nog de 4-1 op het bord kon zetten.

En ook in de tweede helft zou die spanning nooit meer terugkeren. Denkey legde de partij na een nieuwe counter helemaal in de definitieve plooi. En 20 minuten voor tijd zou Olaigbe nog wat extra zout in de wonde strooien: 4-0 en game over.

Thorsten Fink: "We waren niet 100% omdat we donderdag pas gespeeld hadden"

Thorsten Fink (coach STVV): "Onze eerste helft was niet slecht. We hadden ook vaak de bal. Bij de 1-0 fluit de scheidsrechter niet voor de fout op Ito die eraan voorafgaat. De 2-0 slikken we dan te makkelijk. En zij hadden natuurlijk ook 2 extra dagen rust, wij waren niet 100% omdat we donderdag pas gespeeld hadden. Vandaag was een slechte dag, maar volgende week kan het weer veel beter zijn."

Miron Muslic (coach Cercle Brugge): "We besproken al hoe belangrijk het is om recht te staan na een tegenslag. Vandaag toonde mijn ploeg het karakter dat nodig was en dat leidde tot een ruime zege. We moeten verderwerken aan dit project met onze jonge ploeg en we zien wel waar we stranden."

Rein Van Helden (STVV): "We kwamen om te winnen, maar we speelden echt een hele slechte wedstrijd. Alle tweede ballen waren voor hen, dit was gewoon een offday. Ik kan Cercle alleen maar feliciteren met hoe ze hun speelstijl uitvoeren. De Champions' Play-Offs halen wordt nu wel heel moeilijk voor ons."

Kevin Denkey (Cercle Brugge): "We moesten reageren na vorige week. We zijn een jonge groep en het is normaal dat het soms eens fout loopt, maar we hebben vandaag geweldig geantwoord. STVV was vandaag niet bang om te voetballen, maar wij voerden onze pressing uit zoals altijd en dat loont. Ik ben uiteindelijk ook blij met mijn 2 goals, ik ben eerlijk gezegd wel bezig met statistieken."