Charleroi ademt weer wat rustiger dankzij VAR-doelpunt tegen Eupen

Charleroi en Eupen stonden vandaag voor een levensbelangrijke wedstrijd, de zenuwen stonden dan ook strak gespannen.



Helaas zorgde dat voor een wel erg zwakke eerste helft. Eupen had het balbezit en controleerde, zonder echt gevaarlijk te zijn. Charleroi speelde dramatisch, maar had alsnog op voorsprong kunnen staan.

Morioka kreeg een vrije trap in tweede instantie toch tot bij Van Cleemput. De verdediger werkte niet slecht af, maar zijn schot strandde op de lat.

Charleroi had de punten echt wel nodig en dat had Mazzu zijn manschappen duidelijk gemaakt in de rust. De Carolo's kwamen scherp uit de kleedkamer en zetten Slonina aan het werk.

Uiteindelijk was er een omstreden doelpunt nodig om de ban te breken. In een warrige fase viel de bal op de arm van Guiagon, waarna die Slonina fusilleerde. Ref D'Hondt keurde het doelpunt meteen af voor hands, maar dat was zonder de VAR gerekend.



Die oordeelde dat het toch om een geldig doelpunt ging, D'Hondt ging zelfs niet kijken naar de beelden. Een erg belangrijke beslissing in de strijd om (het vermijden van) de Relegation Play-offs.

Heymans had nog pech toen zijn volley op de lat belandde, Eupen kon niet echt meer reageren. Tot invaller Younde in de laatste seconde voor Patron opdook, maar zijn schot miste.



Charleroi pakt zo 3 erg belangrijke punten, Eupen zakt weg naar de 13e plaats.