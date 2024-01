Antwerp lijdt dure nederlaag in Eupen na defensief gestuntel en penaltymisser Janssen

Met de 19-jarige Milan Smits, zoon van ex-prof Bjorn Smits, tussen de lijnen als vervanger van de vertrokken Arthur Vermeeren probeerde Antwerp de goede lijn door te trekken Am Kehrweg.

Voor de rust acteerde de landskampioen werkelijk onherkenbaar. Het was zowaar KAS Eupen dat vanop afstand het gevaarlijkst was met enkele schotjes van Möhwald.

Op het halfuur werd het Eupense overwicht ook in een doelpunt omgezet. Baiye was er in de zestien als de kippen bij om een hoekschop in doel te duwen. Wedstrijdleider De Cremer had eerst een fout op doelman Jean Butez, maar kwam tot inkeer na het bekijken van de beelden langs de zijlijn.