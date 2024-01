Zucht van opluchting bij Vertonghen en Anderlecht: Thorgan Hazard doorbreekt verliesreeks tegen Union

Anderlecht heeft zijn kwalijke reeks tegen Union (een beetje) doorbroken. Diep in het slot voorkwam invaller Thorgan Hazard een 9e nederlaag op rij in de stadsderby. Eerder vertolkte Jan Vertonghen een hoofdrol met twee afgestrafte blunders én de aansluitingstreffer. Paars-wit houdt de kloof met Union - lopende rechtszaken niet meegerekend - op 8 punten.

Toch bleef Union duidelijk de betere ploeg. Achteraan was het bij Anderlecht sidderen en beven, zeker wanneer Amoura zijn duivels ontbond. Arnstad, door het uitvallen van Augustinsson zowaar op de linksachter gezet, kon een schot van de Algerijn nog net over doel deviëren. Ook Schmeichel moest zijn kunnen tonen toen de Union-sensatie nog eens uithaalde.

Vijf minuten later eiste de onfortuinlijke Vertonghen weer een hoofdrol op, maar dit keer was het geen kommer en kwel voor de verdediger. Met een rake kopbal na een kort genomen hoekschop bracht uitgerekend hij Anderlecht weer in de wedstrijd.

De wedstrijd was nog geen tien minuten ver toen Vertonghen volledig naast de bal trapte op een voorzet van Castro-Montes. Nilsson reageerde bliksemsnel en gaf Schmeichel van dichtbij het nakijken. Op het halfuur ging het wéér helemaal fout bij Vertonghen. Hij liet de bal van zijn voet springen op een pass van Stroeykens en nu was Amoura - terug van de Afrika Cup - er als de kippen bij om te profiteren: 0-2.

De vorige acht confrontaties met Union zadelden Anderlecht met een trauma op, de negende werd een persoonlijke nachtmerrie voor Jan Vertonghen. De Rode Duivel ging in de eerste helft twee keer pijnlijk de mist in en evenveel keer werd dat genadeloos afgestraft door Union.

Anderlecht begon met frisse moed aan de tweede helft, maar Union echt in verlegenheid brengen lukte niet. Union hoefde niet eens zijn beste niveau te halen om Anderlecht te neutraliseren en de wedstrijd onder controle te houden.



Pas een kwartier voor het einde dwong Anderlecht nog eens een concrete doelkans af. Op een voorzet van Verschaeren kopte Vazquez van dichtbij nipt over. Aan de overkant kon Nilsson de thuisploeg enkele minuten later de doodsteek geven, maar Schmeichel hield paars-wit overeind. Ook toen Sykes in de draai uithaalde, was de Deense doelman bij de les.



Anderlecht zette in de slotfase alles op alles om een negende nederlaag op rij tegen Union nog af te wenden. Ook op een voorzet van Patris liet Vazquez de kans op de 2-2 onbenut, maar in de extra tijd kwam de verlossing er dan toch voor Anderlecht. Na een mislukte omhaal van Vazquez bracht Hazard de Anderlecht-aanhang in extase.