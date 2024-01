LIVE: Vertonghen toont veerkracht door 1-2 te scoren na twee blunders tegen Union

Vier dagen na de spraakmakende bekerclash in het Dudenpark kijken Anderlecht en Union elkaar opnieuw in de ogen. Union versloeg paars-wit in de kwartfinale en de competitieleider kan zijn dichtste rivaal vandaag op 11 punten zetten bij winst. Volg de Brusselse derby in het Lotto Park hier of op Radio 1.