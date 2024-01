RWDM-fans misdragen zich (zoals aangekondigd), match is definitief stilgelegd

De aanhang van RWDM had de spelersgroep vooraf al laten weten dat ze alleen een overwinning zouden aanvaarden, maar ze werden niet op hun wenken bediend. Na 85 minuten - bij 0-1 voor Eupen - werd er vuurwerk afgestoken, waarna de spelers naar binnen werden geroepen. Ref Nathan Verboomen probeerde het na een pauze van ruim 20 minuten nog heel even, maar een nieuw bommetje betekende het definitieve einde.

RWDM - Eupen in een notendop:

Opvallend: Na net geen 3 maanden (en 2 op 24) mag Eupen eindelijk nog eens vieren. Voor een uitzege moeten we zelfs al terug naar 20 augustus vorig jaar.

Sleutelmoment: Het sportieve sleutelmoment komt er op het uur. Emond duikt moederziel alleen op aan de eerste paal bij een hoekschop en kopt overhoeks binnen. Maar het echte sleutelmoment van deze partij is natuurlijk het affluiten van ref Verboomen in minuut 86.

Het gaat van kwaad naar erger in Molenbeek. Na de pijnlijke bekerexit tegen KV Oostende eerder deze week moest de kelderkraker tegen nummer 15 Eupen absoluut gewonnen worden.

Woorden die vandaag helaas werkelijkheid zouden worden. Want de spelers van de thuisploeg kwamen na het incident van gisteren wel heel nerveus voor de dag in de eerste helft.



Gelukkig voor RWDM deed Eupen niet veel beter en leverden de eerste 45 minuten bitter weinig op. Maar de Panda's kwamen een pak beter uit de kleedkamer en werden daar op het uur ook voor beloond.



Renaud Emond knikte een hoekschop tegen de touwen en dompelde RWDM onder in nóg meer miserie. Al zouden de fans zich in de eerste 20 minuten na de goal nog wel kalm houden.



Maar als de situatie er in minuut 85 echt uitzichtloos begint uit te zien, belanden de eerste bommetjes op het veld. Ref Verboomen roept iedereen een tijdlang naar binnen, maar geeft de RWDM-fans uiteindelijk nog een tweede kans.



Nog geen minuut later werpt een heethoofd opnieuw een bommetje op het veld en is het definitief genoeg geweest. De partij wordt afgefloten, we krijgen een triest einde van deze voetbalzondag.