3 doelpunten in laatste 10 minuten: Genk redt zijn vel tegen OHL in spannende slotfase

Oscar Garcia OH Leuven): "We waren er dicht bij, maar twee kleine dingen in het slot beslisten alsnog de wedstrijd. Ik ben tevreden met de prestatie van mijn team. We wilden mentaliteit tonen en hebben dat ook gedaan. Voor de rest hebben we geen grote veranderingen gedaan. De eerste helft was niet goed, toen speelden we zoals OHL vroeger speelde. Maar na het bijsturen speelden we wel beter na de pauze en scoorden we nog ook. We hebben geen gemakkelijk programma, maar we hebben geleerd van de wedstrijd vandaag en moeten dat nu toepassen tegen de volgende tegenstanders. Daar hebben we de kracht en mentaliteit voor."



Wouter Vrancken (Genk): "We hebben de wedstrijd te lang laten aanslepen. We waren dominant en voetbalden de beste kansen bij elkaar, maar we maakten onze mogelijkheden niet af. Dat is het enige minpuntje van vandaag. Wel een gevaarlijk minpunt, want dit had ons zomaar de drie punten kunnen kosten. Toch was het mooi om te zien dat we in staat waren om ons te herpakken na de Europese nederlaag van donderdag. We gingen er direct weer tegenaan en lieten het niet in ons hoofd sluimeren. Dan krijg je meteen steun vanuit de tribunes en wordt het toch nog een mooie avond."