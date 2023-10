Leider Union smeert zonder door te duwen Eupen 4 goals en een 6e verlies op een rij aan

Alexander Blessin (Union): "Ik was bij de rust eigenlijk niet blij met onze wedstrijd. We waren wat lui met onze passes, het was te traag, met te veel baltoetsen. Ik had niet het gevoel dat we alles onder controle hadden, waardoor we hen soms sterk maakten. Na rust kantelde dat. En wat een mooie goals, he."

"We hebben nu een zware reeks (7 matchen op 24 dagen, red.), maar winnen maakt alles makkelijker. Het blijft maar gaan, maar iedereen is klaar en heeft de juiste mentaliteit op het veld. We gaan iedereen nodig hebben, dat is wat ik de jongens op het hart druk. Ook blij voor Elton (Kabangu, red.) dat hij scoort."

Florian Kohlfeldt (Eupen): "Het verschil vandaag is dat wij onze kansen niet afmaken en Union dat wel doet, en dat op de juiste momenten. Op zich hadden we de juiste structuur, stonden goed. Maar we moeten zo hard werken om een kans te creëren, dat we hen in de opbouw veel cadeau's hebben gegeven. Maar goed, dit waren vijf topploegen op rij, dat hebben we nu gehad."

Nuhu kreeg drie grote kansen niet gekadreerd vandaag, merkte de interviewer op. "Hij is 22, een jonge gast en we werken met hem op training aan zijn afwerking. Afgelopen seizoen speelde hij niet zoveel, was moeilijk seizoen hem. Hij begint nu te zien hoe hij voor doel moet schieten. In een ploeg met zoveel jonge spelers, moet je hen tijd gunnen om bij te leren."