Kevin Denkey loodst Cercle Brugge met 3 treffers voorbij strijdvaardig OH Leuven

Cercle Brugge - OH Leuven in een notendop:

Geweldige openingsfase

Het venijn zat hem niet in de staart, maar wel in de kop in Jan Breydel. Niet iedereen had zijn zitje ingenomen of het leer ging al tegen de touwen. Al in de derde minuut kreeg Ravych veel ruimte om voor te zetten en voor doel stond Kevin Denkey, niet de laatste keer, op de goede plek. 1-0 en we waren nog maar net begonnen.



OH Leuven bleef echter niet bij de pakken zitten. Integendeel zelfs. Een minuut later hingen de bordjes weer gelijk. Shlomo, voor het eerst in de basis, kopte een hoekschop binnen.Alles weer te herdoen.