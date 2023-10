Union mept Charleroi al voor rust KO dankzij stilstaande fases en komt aan de leiding

Union - Charleroi in een notendop:

Union slaat toe op stilstaande fases

Na de midweekwedstrijd tegen RWDM en met de trip naar Liverpool in het vooruitzicht gooide Alexander Blessin zijn ploeg flink door elkaar. De Duitse coach voerde maar liefst zeven (!) wissels door bij Union. Onder meer sterkhouders Amoura, Lapoussin en Amani bleven aan de kant.



Het was duidelijk even zoeken voor het flink gewijzigde Union, Charleroi deelde de lakens uit in het openingskwartier. Toch was het de thuisploeg die de score opende. Op een vrije trap van Puertas liet Andreou zich aftroeven door Ross Sykes en die liet Koffi kansloos achter met een rake kopbal.



Op het halfuur kwam balverlies van Vanhoutte Union duur te staan. Dabbagh stuurde Guiagon diep en die gaf Moris het nakijken. Bijna keerde Charleroi de rollen helemaal om toen Mbenza een prachtpass van Zorgane afrondde, maar zijn treffer werd afgekeurd voor buitenspel.



Pech voor Charleroi, dat bijzonder kwetsbaar bleef op stilstaande fases. Christian Burgess kopte Union op een hoekschop weer op voorsprong en in de extra tijd kopieerden Puertas en Sykes de openingsgoal: 3-1.