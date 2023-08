Anderlecht weet opnieuw wat het is om competitieleider te zijn

Anderlecht-Charleroi kort samengevat:

Koffi en Diawara ontsnappen aan rood

Na de 9 op 9 van de voorbije weken begon Anderlecht met veel vertrouwen aan de wedstrijd tegen het Charleroi van ex-coach Felice Mazzu.

Toch waren de beste kansen in het eerste halfuur voor de bezoekers. Youssouph Badji kopte eerst tegen de lat met zijn achterhoofd en niet veel later werd zijn schot van de lijn gekeerd door Jan Vertonghen.

Tussendoor ging bij Hervé Koffi en Amadou Diawara het licht even uit. Allebei ontsnapten ze aan rood. De Charleroi-doelman nam het begrip vliegende keeper iets te letterlijk, de Anderlecht-middenvelder pakte dan weer uit met een karatetrap.

Tien minuten voor rust kwam Anderlecht op voorsprong. Publiekslieveling Théo Leoni bleef met wat geluk in balbezit in de rechthoek, maar wat hij daarna deed, had niets met geluk te maken: Koffi had geen verhaal tegen de plaatsbal met rechts.

Voorafgaand aan de 1-0 leek Raman wel op het veld te staan bij een uitworp, maar de wedstrijdleiding (en VAR) zag er geen graten in.