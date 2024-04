LIVE: Stroeykens zet Anderlecht op voorsprong, Cercle komt moeilijk tot kansen

Woensdag in het Lotto Park, vandaag op Jan Breydel. Cercle Brugge en Anderlecht nemen het in de eerste partij van de terugronde in de Champions' Play-offs opnieuw tegen elkaar op. Pakt paars-wit 6 op 6 of zetten de Bruggelingen hen een hak in de titelstrijd? Volg het hier vanaf 16.00 uur.