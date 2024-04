Union incasseert nieuwe dreun tegen Cercle Brugge na defensieve uitschuivers

zo 7 april 2024 15:30

Union einde 2 - 3 Cercle Brugge 5' - Doelpunt - Alan Minda (0 - 1) 6' - Doelpunt - Kevin Denkey (0 - 2) 45+5' - Doelpunt strafschop - Gustaf Nilsson (1 - 2) 47' - Geel - Leonardo Lopes 65' - Verv. Lazare Amani door Elton Kabangu 69' - Geel - Edgaras Utkus 70' - Verv. Hugo Siquet door Boris Popovic 71' - Verv. Félix Lemaréchal door Felipe Augusto 71' - Doelpunt - Thibo Somers (1 - 3) 78' - Verv. Thibo Somers door Abu Francis 79' - Geel - Alan Minda 79' - Verv. Alan Minda door Kazeem Olaigbe 79' - Geel - Anthony Moris 79' - Verv. Gustaf Nilsson door Dennis Eckert Ayensa 79' - Verv. Mohamed Amoura door Henok Teklab 84' - Verv. Noah Sadiki door Mathias Rasmussen 90' - Verv. Leonardo Lopes door Nils de Wilde 90+1' - Geel - Kazeem Olaigbe 90+2' - Doelpunt - Dennis Eckert Ayensa (2 - 3) 90+4' - Geel - Henok Teklab 90+6' - Geel - Jesper Daland Jupiler Pro League - speeldag 2 - 07/04/24 - 13:30

Union heeft zijn start in de play-offs compleet gemist. Na het verlies tegen Genk volgde nu een nieuwe dreun tegen Cercle Brugge: 0 op 6 is het bikkelharde verdict. Voor eigen publiek stonden de Brusselaars na amper zes minuten al 0-2 in het krijt. Union vond wel een aansluitingstreffer, maar botste dan op een dodelijke counter na alweer slap verdedigen.



Union - Cercle Brugge in een notendop:

Sleutelmoment: Union beleeft een dramatische start en kijkt na nauwelijks zes minuten al tegen een 0-2-achterstand aan. Een dubbele opdoffer die de thuisploeg een hele wedstrijd lang met zich meesleept.





Man van de match: Een goal en een assist, Alan Minda speelde een cruciale rol in de overwinning van Cercle. De Ecuadoraan opende al na amper vijf minuten de score en bood Somers 20 minuten voor het einde de 1-3 aan.





Opvallend: Na 3,5 jaar is Cercle er eindelijk nog eens in geslaagd om Union te verslaan. In de voorgaande 10 onderlinge duels was dat de vereniging niet gelukt en ging het zelfs 7 keer onderuit. Bij de vorige zege van Cercle tegen Union speelden beide teams nog in tweede klasse.



Dramatische start voor Union

0-2 na amper zes minuten, wie had dat gedacht? Na de valse start van de Champions' Play-offs tegen Racing Genk wou Union zich herpakken tegen Cercle Brugge, maar de wedstrijd begon dramatisch voor de competitieleider.



Vanhoutte nam achteraan de plek in van Burgess en dat pakte niet goed uit. Op een hoge bal van Siquet liet hij zich te makkelijk aftroeven door Lopes en die bood Minda de vroege openingsgoal aan.



Meteen daarna kreeg Nilsson een uitgelezen kans om Union snel weer langszij te brengen, maar Warleson stak daar een stokje voor. Geen 1-1, wel 0-2, want op de tegenaanval sloeg Cercle opnieuw genadeloos toe. Met zijn 25e competitietreffer maakte Denkey de droomstart van Cercle compleet.



Union ging naarstig op zoek naar de aansluitingstreffer, maar botste op Warleson. De Cercle-doelman voorkwam een owngoal van Lopes en pareerde ook een gevaarlijk schot van Sadiki.



Met de rust in zicht moest Warleson zich toch gewonnen geven. Na een overtreding op Lapoussin ging de bal op de stip en Nilsson kon Union alsnog met een goed gevoel de kleedkamer insturen.

Ayensa maakt het nog spannend

Bij Cercle zetten ze zich schrap voor een stormloop van Union in de tweede helft, maar die kwam er niet. Warleson moest wel zijn kunnen tonen op een knappe vrije trap van Puertas, voor Nilsson was het dan weer net niet op een lage voorzet van Amoura.



Cercle hield al bij al makkelijk stand en loerde op de counter. Twintig minuten voor het einde sloegen de bezoekers zo na balverlies van Sykes opnieuw genadeloos toe. Minda lokte Moris uit zijn doel en zo kon Somers op zijn aangeven de 1-3 makkelijk in doel tikken.



Union hing in de touwen, maar in de extra tijd laaide de hoop toch weer op in het Dudenpark. Kabangu schudde de uitgekomen Warleson van zich af en Ayensa prikte de late aansluitingstreffer binnen. Het zorgde voor een spannende slotfase, maar verder kwam Union niet meer.



Muslic: "Cercle is zoals een tsunami"

Kevin Denkey (Cercle Brugge): "Dit is een mooie overwinning. We wisten dat het hier niet makkelijk zou zijn, maar we waren vanaf de start op de afspraak. We hebben het goed gedaan, al denk ik dat het nog beter kan. De invallers moeten ons nog wat meer helpen dan ze vandaag gedaan hebben. Ze moeten met meer energie op het veld komen. Tegen Club Brugge was dat ook een probleem. Ik ben blij dat ik weer kon scoren, zeker omdat het de ploeg geholpen heeft. Dat is voor mij het belangrijkste."





"Dit is een mooie overwinning. We wisten dat het hier niet makkelijk zou zijn, maar we waren vanaf de start op de afspraak. We hebben het goed gedaan, al denk ik dat het nog beter kan. De invallers moeten ons nog wat meer helpen dan ze vandaag gedaan hebben. Ze moeten met meer energie op het veld komen. Tegen Club Brugge was dat ook een probleem. Ik ben blij dat ik weer kon scoren, zeker omdat het de ploeg geholpen heeft. Dat is voor mij het belangrijkste." Miron Muslic (trainer Cercle Brugge): "We hebben ervoor moeten strijden, we moesten 99 minuten overleven. We hebben alles gegeven, de tank is volledig leeg. We hebben getoond dat we kunnen wedijveren met de topteams. Cercle is een topteam, daarom zitten we ook in de Champions' Play-offs. We hebben ook getoond dat we de intensiteit kunnen vasthouden tot het laatste fluitsignaal. Onze sterke start? Dat is Cercle, zoals een tsunami. We hadden een duidelijk plan hoe we aan deze wedstrijd wilden beginnen. Ik ben ontzettend trots, dit is een mooie overwinning. Warleson was ook weer ijzersterk, in grote wedstrijden staat hij er altijd."