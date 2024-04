Union en bondsparket lijnrecht tegenover elkaar in soap rond Burgess, die nodeloos in tribune zat: "Compleet onjuist"

zo 7 april 2024 17:17

Opvallende soap rond Christian Burgess tijdens Union - Cercle Brugge. De verdediger nam plaats in de tribune omdat de clubleiding meende dat hij geschorst was, maar dat bleek vreemd genoeg niet het geval. De Brusselaars wezen met een beschuldigende vinger richting het Bondsparket, dat zich evenwel verweert: "Union wist zaterdag al dat Burgess geschorst was."

Zonder defensief anker Christian Burgess keek Union al na 6 minuten tegen een 0-2-achterstand aan tegen Cercle Brugge. De leider had zijn verdediger dus goed kunnen gebruiken, maar die zat werkloos toe te kijken in de tribune. De Engelsman was immers geschorst na zijn rode kaart tegen Racing Genk. Althans, dat dáchten ze bij Union. Want wat blijkt: Burgess was helemaal niet geschorst. De verdediger had dus wél kunnen spelen tegen Cercle. Hoezo? Burgess kreeg in eerste instantie een schorsingsvoorstel van 2 speeldagen effectief en 1 voorwaardelijk. Tegen die straf ging Union in beroep, met succes. De schorsing werd teruggebracht tot 1 speeldag effectief.

En dus vatte Burgess vandaag post in de tribunes voor de match tegen Cercle, maar wat bleek: de bondsprocureur was in beroep gegaan tegen de strafvermindering van Burgess. En dat beroep werkt opschortend, zodat de Engelsman perfect had kunnen spelen tegen Cercle.

Mailtje om 15u08 versus contact gehad

Nadien volgde een opmerkelijk welles-nietesspelletje tussen beide partijen. Union claimde dat ze zondag pas om 15u08 - tijdens de match dus - een mailtje hadden ontvangen met de mededeling van de beroepsprocedure. Een claim die bondsprocureur Ebe Verhaegen radicaal tegenspreekt.

"Wij hebben Union zaterdag om 12u59 verwittigd dat het bondsparket beroep zou aantekenen", vertelt hij tegenover onze redactie. "Er is zelfs telefonisch contact geweest tussen mezelf en iemand van de club." "Kijk, de termijn om in beroep te gaan liep tot zondagmiddag 12 uur. Net omdat we wilden vermijden dat er discussie zou onstaan, hebben we alle partijen een dag op voorhand op de hoogte gesteld. Wij hoefden dat zelfs niet te doen, hé. Maar we beseffen dat iedereen in de aanloop met die match bezig is en deelden daarom ons beroep gisteren al mee."

De mail is 100% zeker verstuurd en er is 200% zeker contact geweest met iemand van de club. Ebe Verhaegen