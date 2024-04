Union moet helemaal resetten in Play-offs na "10 shit minutes" tegen Cercle: "Hopelijk verandert mindset"

zo 7 april 2024 16:37

Zo riant de voorsprong bij momenten was in de reguliere competitie, zo benauwd krijgt Union het na 0 op 6 bij de start van de Champions' Play-offs. Trainer Alexander Blessin beseft dat hij op zoek moet naar antwoorden. "Want het niveau is gewoon niet goed genoeg", weet Alessio Castro-Montes na de nederlaag tegen Cercle Brugge.

"10 shit minutes, daarin verliezen we de wedstrijd", zucht Alexander Blessin meteen na de 2-3 tegen Cercle Brugge. "We konden niet slechter starten", beseft ook Alessio Castro-Montes. " Die eerste tien minuten waren we echt nergens. Er lag zo veel ruimte voor Cercle, ik heb er zelfs geen verklaring voor." "We creëren zelf geen grote kansen meer, dus verdiende overwinning. Het niveau is niet slecht, maar ook niet goed genoeg." De trainer geeft lof aan de bezoekers voor dat laatste: "Na de snelle stomme goals kon ons plan de vuilbak in. Het is dan ongelooflijk moeilijk om weer in de match te komen tegen een sterk verdedigende ploeg."

Is het ongeluk of een gebrek aan concentratie? Ik weet het niet, we zullen op zoek gaan naar de antwoorden. Alexander Blessin