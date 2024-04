LIVE: Westerlo verdedigt een 1-0 voorsprong, OHL probeert zich een weg naar voor te voetballen

We gaan thee drinken in Westerlo - OH Leuven. De openingsfase was slordig langs beide kanten, het gevaar kwam dan ook vooral uit stilstaande fases. Met een mooie kopslag bracht Tagir de thuisploeg op voorsprong. Leuven reageerde direct, maar zag een doelpunt van Brunes afgekeurd worden voor buitenspel.



Leysen had nog een goede parade in huis op een vrije trap van Haspolat, het bleef uiteindelijk bij 1-0.