Geen eerste zege voor Westerlo in de play-offs: Maertens schenkt OH Leuven een puntje in het slotkwartier

Westerlo kwam in de eerste helft op voorsprong, maar het was OHL dat de beste kansen had. De Leuvenaars verzilverden in de tweede helft eindelijk een van die kansen via kapitein Maertens. Na knap voorbereidend werk van Maziz tikte hij de bal voorbij Westerlo-doelman Gillekens, die er niet al te best uitzag.



Opnieuw geen overwinning voor de Kemphanen, die achterblijven met een 2/15 in de Conference Play-offs. Ook Leuven schiet niet veel op met een gelijkspel.