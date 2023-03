Union hijgt in de nek van leider Genk na zege tegen KV Mechelen

Union - KV Mechelen in een notendop:

Loeier van Lapoussin veegt valse start Union uit

Een gelijkspel voor Racing Genk en nederlagen voor Club Brugge en Antwerp. Union wist dat het met een driepunter tegen KV Mechelen een gouden zaak kon doen. Bijna bezorgde Boniface de thuisploeg ook een droomstart op een vrije trap van Teuma, maar Thoelen kon zijn kopbal pareren. Meteen daarna was het aan de overkant wél raak. Union liet zich te makkelijk ringeloren op een snelle omschakeling van KV Mechelen en oog in oog met Moris maakte Ngoy het af. Amper zes minuten later zette Lapoussin weer orde op zaken en hoe! Met heerlijke pegel in de kruising bracht hij Union langszij. Na die zinderende start was een pak minder sprankelend in het Dudenpark. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht, maar tot goed uitgespeelde kansen kwam het niet meer.

Teuma zorgt voor apotheose van wonderweek

Ook in de tweede helft vond Union maar moeilijk openingen in de Mechelse organisatie. Tot de bezoekers zelf een handje toestaken. Lynen werkte zich met een knappe balaanname en dito kapbeweging in de zestien en werd daar aangetikt door Verstraete. De bal ging op de stip en Teuma zette de penalty feilloos om.



Union had zijn voorsprong te pakken en meteen na de penaltytreffer werd het bijna 3-1. Na doorkoppen van Adingra en Boniface haalde Nieuwkoop in één tijd uit, maar zijn volley strandde op de paal.



Hoewel de Europese midweekwedstrijd tegen Union Berlijn nog in de benen zat, kwam Union in de slotfase niet meer in de problemen. Lapoussin kwam zelfs nog dicht bij een tweede goal, zijn afstandsschot ging rakelings naast.