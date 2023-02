Zulte Waregem en Kortrijk delen de punten in spektakelrijke kelderkraker

Alessandro Ciranni (Zulte Waregem): "Ik sta hier met een dubbel gevoel. We verdienden volgens mij om te winnen. We tonen veel karakter en daar moeten verder op bouwen. We zijn nu 3 wedstrijden op rij ongeslagen. Het geloof is er nog."

Kristof D'haene (Kortrijk): "Of het vandaag een gemiste kans was? Misschien wel, maar het verschil blijft hetzelfde. Het was een zware, maar ook mooie wedstrijd want het was mijn laatste derby. Dit zijn gewoon mooie wedstrijden en ik hoop dat beide ploegen deze wedstrijd volgend seizoen ook op het hoogste niveau kunnen spelen."



Mbaye Leye (trainer Zulte Waregem): "We hadden vandaag drie punten nodig. Onze eerste helft was niet goed genoeg, maar ik wil mijn spelers wel feliciteren voor hun vechtlust in de tweede helft. Ik onthoud dat we nog leven."



Bernd Storck (trainer Kortrijk): "We spelen een goede wedstrijd en ik kan vandaag niet klagen. We weten dat Zulte Waregem gevaarlijk is op stilstaande fases en zo slikken we dus de 3-3. Het puntenverschil blijft intact en daar kan ik mee leven."