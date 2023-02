Charleroi blijft uitzicht houden op top 8 dankzij treffer van Zorgane tegen STVV

Charleroi - STVV in een notendop:

Charleroi maakt STVV in het slot af

Met Charleroi en STVV keken twee ploegen uit de buik van het klassement mekaar zondagavond in de ogen. Met een zege konden beide teams een nieuwe stap richting top 8 zetten, zeker na het puntenverlies van concurrenten Cercle en Anderlecht.

In een koud Mambourg konden de fans zich voor de aftrap nog verwarmen aan de vurige haardos van Axelle Red, die de aftrap mocht geven. Daarna was het hopen op wat vuur op het veld, maar dat bleek ijdele hoop.



Bayo en Boya - u leest het goed - zorgde aan elke kant voor een halve kans. Op het halfuur tekende Bruno voor een échte kans, maar de Truiense goalgetter stuitte op Koffi. Daarna zakte het kwik op Mambourg - net als de spanningsgraad - verder richting het vriespunt.

De tweede helft leek lang een maat voor niets te worden, tot Zorgane twintig minuten voor tijd Charleroi de gevleide voorsprong bezorgde na een onhandige tussenkomst van Schmidt. De veer leek gebroken bij STVV, Charleroi was plots helemaal los

Bayo (x3) en Heymans kregen nog grote kansen op de 2-0, maar Schmidt zette zijn eerder foutje nog ruimschoots recht. En passant had Knezevic die 2-0 wél nog gemaakt, maar de VAR had dat feestje afgeblazen. De zege kwam hoe dan ook niet meer in gevaar voor Charleroi, dat nog helemaal in de running is voor de top 8.