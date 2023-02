Anderlecht schiet zichzelf in de voet tegen Standard ondanks treffers Slimani

Anderlecht en Standard krijgen nog zes minuten cadeau om alsnog een driepunter te scoren. Wie kan er nog een slotoffensief in elkaar timmeren?

Ook Riemer voelt dat zijn ploeg wat aan het wegzakken is. De trainer van Anderlecht grijpt meteen in en haalt Dreyer en Verschaeren naar de kant. Stroeykens en Arnstad krijgen nog een vijftal minuten om het tij te keren.

Er staat scheidsrechter Lardot nog een moeilijke wedstrijd te wachten. Zowel Standard als Anderlecht wil deze klassieker absoluut winnen en laat dat blijken op het veld. Het is hard tegen onzacht op het veld.

Het spreekwoordelijke deksel op de neus voor Anderlecht. Zinckernagel zwiept de bal voor de goal, maar het leer vliegt in de voeten van Sardella. De Anderlecht-verdediger mist zijn interceptie volledig en devieert de bal over zijn eigen doelman tegen het net.

De poppen gaan aan het dansen. Ohio katapulteert Diawara de lucht in. De Anderlecht-spelers vliegen op de spits van Standard om hem met de vinger te wijzen. Vertonghen stuurt zijn spelers weg, maar de reactie van Amuzu krijgt toch een staartje. Zowel Ohio als Amuzu krijgt geel.

Tweede keer, goede keer? Neen. Diawara is deze keer de doelpuntenmaker met dienst bij Anderlecht. De middenvelder reageert goed op een afgeweken schot van Dreyer en mikt het leer de kortste hoek in. Maar ook deze keer staat de lijnrechter met zijn vlag te wapperen.

Diawara zet zijn spits knap op weg naar een derde doelpunt, maar scheidsrechter Lardot heeft voor de tweede keer het laatste woord tegenover de Algerijn. De vlag gaat de hoogte in: buitenspel.

tweede helft, minuut 56. In plaats van een penalty, krijgt Slimani een gele kaart. De aanvaller van Anderlecht gaat neer in de grote rechthoek en schreeuwt om een strafschop. De Algerijn brult ook iets te luid in de oren van scheidsrechter, Lardot. Zijn antwoord kleurt geel. .