Wipt Club Brugge tegen Essevee uit crisis met eerste zege onder coach Scott Parker?

vooraf, 11 uur 34. Essevee zonder Vormer. Bij Zulte Waregem is de hoop de voorbije weken aangewakkerd met zeges tegen Mechelen en Anderlecht. De bezieler van die heropleving is Ruud Vormer, die door Club uitgeleend wordt aan Essevee. Vormer zal er vandaag wel niet bijzijn tegen zijn ex-club. De clausule in zijn huurcontract bepaalt namelijk dat hij niet tegen zijn moederclub mag uitkomen. .