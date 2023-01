Scott Parker zet Mechele en Jaremtsjoek op de bank bij Club, Zulte Waregem zonder Gano en Vormer

Vier wijzigingen in de basis bij Club Brugge. Naast de geschorste Buchanan verdwijnen ook Mechele, Nusa en Jaremtsjoek uit de startelf. Mata, Boyata, Skov Olsen en Jutgla zijn hun vervangers. Hendry, teruggekeerd van Cremonese, is speelgerechtigd en zit op de bank.

vooraf, 17 uur 33. Mechele en Jaremtsjoek op de bank bij Club. Vier wijzigingen in de basis bij Club Brugge. Naast de geschorste Buchanan verdwijnen ook Mechele, Nusa en Jaremtsjoek uit de startelf. Mata, Boyata, Skov Olsen en Jutgla zijn hun vervangers. Hendry, teruggekeerd van Cremonese, is speelgerechtigd en zit op de bank. .

Bij Zulte Waregem is de hoop de voorbije weken aangewakkerd met zeges tegen Mechelen en Anderlecht. De bezieler van die heropleving is Ruud Vormer, die door Club uitgeleend wordt aan Essevee.

vooraf, 11 uur 34. Essevee zonder Vormer. Bij Zulte Waregem is de hoop de voorbije weken aangewakkerd met zeges tegen Mechelen en Anderlecht. De bezieler van die heropleving is Ruud Vormer, die door Club uitgeleend wordt aan Essevee. Vormer zal er vandaag wel niet bijzijn tegen zijn ex-club. Als het loon van een speler niet volledig betaald wordt door de huurder, mag hij niet spelen. .

clock 11:32

vooraf, 11 uur 32. Crisis in Brugge. Vier matchen zonder zege. Het rapport van Scott Parker bij Club Brugge oogt donkerrood. De landskampioen is de voorbije weken helemaal van zijn sokkel getuimeld en viel na het gelijkspel tegen Charleroi zelfs uit de top vijf. De laatste competitiezege van Club dateert al van 29 oktober, toen met 4-2 tegen Oostende. Daarna was het almaar kommer en kwel. Tegen Zulte Waregem, dat vecht voor het behoud, moet er gewonnen worden, om een totale escalatie te vermijden. .