Dominant Standard komt naast Club Brugge na overtuigende zege tegen onmondig Eupen

clock 22:40 einde, 22 uur 40. Standard pakt deugddoende zege tegen Eupen. Standard heeft zijn fans nog eens kunnen plezieren met een vlotte zege. Tegen streekgenoot Eupen zetten de Rouches voor de rust een scheve situatie recht, na de pauze zorgde Perica voor de geruststellende 3-1. In de stand komt de ploeg van Ronny Deila voorlopig naast Club Brugge op plek 5. Eupen blijft onderaan in de gevarenzone hangen.

clock 90+4' tweede helft tweede helft, minuut 94 match afgelopen

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. De twee minuten extra tijd zijn nagenoeg rond. Verboomen gunt Standard wel nog een late hoekschop. . De twee minuten extra tijd zijn nagenoeg rond. Verboomen gunt Standard wel nog een late hoekschop.

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Vervanging bij Standard, Abdoul Tapsoba erin, Philip Zinckernagel eruit wissel substitution out Philip Zinckernagel substitution in Abdoul Tapsoba

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. Een luide "Aux armes" weergalmt door Sclessin zoals in de grote dagen. Standard gaat een deugddoende zege pakken. . Een luide "Aux armes" weergalmt door Sclessin zoals in de grote dagen. Standard gaat een deugddoende zege pakken.

clock 88' tweede helft, minuut 88. Als die bal van Prevljak binnen was, hadden we nog een boeiend slot kunnen krijgen. Dat is nu niet het geval. Bert Sterckx op Radio 1. Als die bal van Prevljak binnen was, hadden we nog een boeiend slot kunnen krijgen. Dat is nu niet het geval. Bert Sterckx op Radio 1

clock 87' tweede helft, minuut 87. Standard lijkt al een tijdje op zijn lauweren te rusten. De Rouches moeten de bal nu al een tijdje aan Eupen laten, al doen de bezoekers daar te weinig mee. . Standard lijkt al een tijdje op zijn lauweren te rusten. De Rouches moeten de bal nu al een tijdje aan Eupen laten, al doen de bezoekers daar te weinig mee.

clock 83' Het zit Prevljak niet mee. Enkele minuten na zijn belabberde vrije trap lijkt Prevljak dan toch zijn moment te kiezen, maar hij trapt een vrije schietkans op de paal. . tweede helft, minuut 83. shot on goalpost Het zit Prevljak niet mee Enkele minuten na zijn belabberde vrije trap lijkt Prevljak dan toch zijn moment te kiezen, maar hij trapt een vrije schietkans op de paal.

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Standard, Lucas Noubi Ngnokam erin, Stipe Perica eruit wissel substitution out Stipe Perica substitution in Lucas Noubi Ngnokam

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Standard, Filippo Melegoni erin, Marlon Fossey eruit wissel substitution out Marlon Fossey substitution in Filippo Melegoni

clock 80' tweede helft, minuut 80. De wedstrijd lijkt gespeeld. Het teken voor Ronny Deila om nog wat wissels door te voeren. Fossey en Perica mogen gaan rusten, beide kunnen terugblikken op een goede partij. Noubi en Melegoni zijn hun vervangers. . De wedstrijd lijkt gespeeld. Het teken voor Ronny Deila om nog wat wissels door te voeren. Fossey en Perica mogen gaan rusten, beide kunnen terugblikken op een goede partij. Noubi en Melegoni zijn hun vervangers.

clock 77' tweede helft, minuut 77. Prevljak toont hoe het niet moet. Via een verre vrije trap kan Eupen nog eens in de buurt van Bodart komen. Prevljak zet zich achter de bal, maar de Bosniër trapt erg flauwtjes in de muur. . Prevljak toont hoe het niet moet Via een verre vrije trap kan Eupen nog eens in de buurt van Bodart komen. Prevljak zet zich achter de bal, maar de Bosniër trapt erg flauwtjes in de muur.

clock 76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij KAS Eupen, Jerome Deom erin, Regan Charles-Cook eruit wissel substitution out Regan Charles-Cook substitution in Jerome Deom

clock 75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij KAS Eupen, Djeidi Gassama erin, Gary Magnée eruit wissel substitution out Gary Magnée substitution in Djeidi Gassama

clock 73' Verboomen weet het even niet. Ref Verboomen loopt in de weg van Bokadi, die zo zijn ploegmaats niet kan lanceren. Nadat de gele man aan de kant is gegaan kan de Luikse aanval verdergezet worden, maar Verboomen legt het spel alsnog stil. Bokadi kan er nog om lachen. . tweede helft, minuut 73. blunder Verboomen weet het even niet Ref Verboomen loopt in de weg van Bokadi, die zo zijn ploegmaats niet kan lanceren. Nadat de gele man aan de kant is gegaan kan de Luikse aanval verdergezet worden, maar Verboomen legt het spel alsnog stil. Bokadi kan er nog om lachen.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Standard, Osher Davida erin, William Balikwisha eruit wissel substitution out William Balikwisha substitution in Osher Davida

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Standard, Cihan Canak erin, Noah Ohio eruit wissel substitution out Noah Ohio substitution in Cihan Canak

clock 69' tweede helft, minuut 69. Perica wil meer. Er hangt nog een Luiks doelpunt in de lucht. Perica is het eindstation na opnieuw een goede uitbraak, maar Moser heeft een knappe parade in huis op de harde plaatsbal van de Kroaat. . Perica wil meer Er hangt nog een Luiks doelpunt in de lucht. Perica is het eindstation na opnieuw een goede uitbraak, maar Moser heeft een knappe parade in huis op de harde plaatsbal van de Kroaat.