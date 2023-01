Oostende wint opnieuw niet, na knullige gelijkmaker van Kortrijk kort voor het einde

clock 20:13 einde, 20 uur 13. EINDE: 2-2. Einde van de wedstrijd. Beide ploegen moeten vrede nemen met een gelijkspel en vooral Kortrijk zal dat kunnen doen. Oostende leek na een sterke tweede helft de drie punten te pakken, maar in het slot maakte Gueye er nog 2-2 van. . EINDE: 2-2 Einde van de wedstrijd. Beide ploegen moeten vrede nemen met een gelijkspel en vooral Kortrijk zal dat kunnen doen. Oostende leek na een sterke tweede helft de drie punten te pakken, maar in het slot maakte Gueye er nog 2-2 van.

clock 90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. Nog een kans aan beide kanten! Doelman Vandenberghe staat goed op te letten en pakt uit met een broodnodige redding om een pass te onderscheppen.

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. We zijn aan de toegevoegde tijd begonnen. Krijgen we nog een winnaar in de volgende drie minuten?

clock 89' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 89 door Habib Guèye van KV Kortrijk. 2, 2. goal KV Kortrijk KV Oostende einde 2 2

clock 89' tweede helft, minuut 89. 2-2! Daar is de 2-2! Een lange bal wordt door Avenatti aangenomen in de zestien en zijn matige schot belandt via de knie van Gueye zomaar in doel. Pijnlijk voor Oostende!

clock 87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij KV Kortrijk, Martin Regali erin, Stjepan Loncar eruit wissel substitution out Stjepan Loncar substitution in Martin Regali

clock 86' tweede helft, minuut 86. Meteen twee kansjes voor de thuisploeg. Eerst wordt een schot nog afgeblokt en nadien knalt Avenatti een metertje naast.

clock 86' tweede helft, minuut 86. KV Kortrijk zal nu alles of niets moeten spelen. Tom Boudeweel.

clock 85' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 85 door Thierry Ambrose van KV Oostende. 1, 2. goal KV Kortrijk KV Oostende einde 1 2

clock 85' tweede helft, minuut 85. Ambrose maakt er 1-2 van. Daar is de verdiende voorsprong voor Oostende! Het is invaller Ambrose die de bal voorbij doelman Vandenberghe schiet.

clock 84' tweede helft, minuut 84. De ruimtes worden groter nu we in de laatste tien minuten zitten. Quasi al het gevaar van de thuisploeg komt van de voet van Selemani. Deze keer gaat hij zijn mannetje voorbij en vindt hij het hoofd van Gueye. De spits kopt voorlangs.

clock 79' tweede helft, minuut 79. Daar was de thuisploeg nog eens. Een prima doorsteekbal van Selemani wordt opgepikt door De Neve. Philips komt goed uit en kan het schot van de jonge Belg in hoekschop verwerken.

clock 76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij KV Oostende, Kelvin Arase erin, Robbie D'Haese eruit wissel substitution out Robbie D'Haese substitution in Kelvin Arase

clock 76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij KV Kortrijk, Satoshi Tanaka erin, Abdelkahar Kadri eruit wissel substitution out Abdelkahar Kadri substitution in Satoshi Tanaka

clock 76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij KV Kortrijk, Habib Guèye erin, Billel Messaoudi eruit wissel substitution out Billel Messaoudi substitution in Habib Guèye

clock 73' tweede helft, minuut 73. Bijna de voorsprong voor Oostende. Wat een kans voor Oostende! Durdov krijgt de bal aangespeeld in de zestien en met een halve draai wil hij de bal in doel schieten. Het leer rolt via Vandenberghe bijna in doel, maar Wasinski kan de bal nog net van de lijn wegwerken.