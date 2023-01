LIVE: Duwt Kortrijk zwalpend Oostende vanavond nog wat dieper in de put?

We moeten Oostende op een afstandje zetten vandaag. We spelen thuis en daar moeten we gebruik van maken.

vooraf, 17 uur 29. We moeten Oostende op een afstandje zetten vandaag. We spelen thuis en daar moeten we gebruik van maken. . Bernd Storck (trainer Kortrijk).

clock 17:27

vooraf, 17 uur 27. We kennen de realiteit en waar we staan in het klassement. We gaan strijden voor deze club en haar fans. . Dominik Thalhammer (trainer KV Oostende).