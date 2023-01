Leider Racing Genk verlekkert zich op komst van hekkensluiter Seraing

clock 11:47

vooraf, 11 uur 47. Seraing aan laatste kansen toe. Seraing is met zijn 15 op 66 stilaan aan zijn allerlaatste kansen toe, wil het dit seizoen nog overleven in eerste klasse. De kloof met de vijftiende in de stand, Eupen, bedraagt vijf punten. Een onverhoopte zege op het veld van leider Genk zou voor de Luikenaars wel de start van een remontada kunnen inluiden. Of gelooft u niet in sprookjes? .