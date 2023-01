Union is 15 matchen ongeslagen na loeier van Nilsson tegen verdienstelijk Charleroi

Man van de match: We gaan vandaag voor een duo. Union heeft voor de zoveelste keer een koningskoppel in de spits rondlopen. Met Boniface en Nilsson overpowerde het de defensie van Charleroi. Yorbe Vertessen zal volgende week niet zomaar in deze basiself staan.



Kantelmoment: Nilsson verzilverde zijn nieuwe basisplaats ook met een doelpunt. Na 25 minuten knalde hij het leer staalhard in de korte hoek voorbij Koffi. Het enige doelpunt van de avond, zijn derde treffer in evenveel wedstrijden.



Opvallend: Union is dé ploeg in vorm in België. Met deze nieuwe overwinning op het veld van Charleroi, heeft het een reeks van 15 ongeslagen wedstrijden op rij beet. Wie stopt er deze machine af?