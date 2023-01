Jan Breydel bibbert en beeft, maar Cercle zorgt in doldwaze slotminuut toch voor driepunter tegen Gent

clock 90+7' tweede helft tweede helft, minuut 97 match afgelopen

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. EINDE: 3-2. Een wedstrijd met twee gezichten wordt uiteindelijk verdiend gewonnen door Cercle Brugge. Een dolle slotfase wordt bekroond met een doelpunt van Daland. Cercle schuift op naar de 8e plek en Gent kan zijn 4e plek dadelijk verliezen aan Club Brugge. . EINDE: 3-2 Een wedstrijd met twee gezichten wordt uiteindelijk verdiend gewonnen door Cercle Brugge. Een dolle slotfase wordt bekroond met een doelpunt van Daland. Cercle schuift op naar de 8e plek en Gent kan zijn 4e plek dadelijk verliezen aan Club Brugge.

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. Vervanging bij Cercle Brugge, Jean Marcelin erin, Ayase Ueda eruit wissel substitution out Ayase Ueda substitution in Jean Marcelin

clock 90+4' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 94 door Jesper Daland van Cercle Brugge. 3, 2. goal Cercle Brugge KAA Gent einde 3 2

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. Dan toch nog de winning goal! Wat een ontknoping! De Gentenaren proberen snel uit te voetballen, maar Daland onderschept de bal en knalt het leer zomaar in doel. . Dan toch nog de winning goal! Wat een ontknoping! De Gentenaren proberen snel uit te voetballen, maar Daland onderschept de bal en knalt het leer zomaar in doel.

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. We zitten inmiddels in de toegevoegde tijd. We spelen nog drie minuten. . We zitten inmiddels in de toegevoegde tijd. We spelen nog drie minuten.

clock 90' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 90 door Darko Lemajic van KAA Gent. 2, 2. goal Cercle Brugge KAA Gent einde 2 2

clock 90' tweede helft, minuut 90. Daar is de gelijkmaker! Daar is toch nog de gelijkmaker! Een goude zet van Hein Vanhaezebrouck want zijn twee wissels forceren nog een doelpunt. Fofana zwiert een prima voorzet in de zestien en Lemajic kopt de bal piekfijn in de winkelhaak. . Daar is de gelijkmaker! Daar is toch nog de gelijkmaker! Een goude zet van Hein Vanhaezebrouck want zijn twee wissels forceren nog een doelpunt. Fofana zwiert een prima voorzet in de zestien en Lemajic kopt de bal piekfijn in de winkelhaak.

clock 84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij KAA Gent, Darko Lemajic erin, Alessio Castro-Montes eruit wissel substitution out Alessio Castro-Montes substitution in Darko Lemajic

clock 84' tweede helft, minuut 84. Hein Vanhaezebrouck brengt Lemajic nog in de ploeg voor Castro-Montes. Kunnen de Gentenaren nog een punt uit de wacht slepen? . Hein Vanhaezebrouck brengt Lemajic nog in de ploeg voor Castro-Montes. Kunnen de Gentenaren nog een punt uit de wacht slepen?

clock 82' tweede helft, minuut 82. Het zijn spannende slotminuten. Johan De Caluwé op Radio 1. Het zijn spannende slotminuten. Johan De Caluwé op Radio 1

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Cercle Brugge, Yann Gboho erin, Kevin Denkey eruit wissel substitution out Kevin Denkey substitution in Yann Gboho

clock 79' tweede helft, minuut 79. Cercle heeft zich kunnen bevrijden uit de Gentse druk en speelt nu zelf weer op de helft van de bezoekers. Het aanvalsspel van de Bruggelingen is na de rust prima. Een combinatie met Ueda en Vanhoutte komt tot bij Hotic, maar de vinnige winger is niet gewend om de bal met zijn hoofd te beroeren. . Cercle heeft zich kunnen bevrijden uit de Gentse druk en speelt nu zelf weer op de helft van de bezoekers. Het aanvalsspel van de Bruggelingen is na de rust prima. Een combinatie met Ueda en Vanhoutte komt tot bij Hotic, maar de vinnige winger is niet gewend om de bal met zijn hoofd te beroeren.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Cercle Brugge, Dino Hotic erin, Hugo Siquet eruit wissel substitution out Hugo Siquet substitution in Dino Hotic

clock 74' tweede helft, minuut 74.

clock 73' tweede helft, minuut 73. Denkey laat de 3-1 liggen. Cercle kreeg in de omschakeling de uitgelezen kans om de derde treffer te maken. Somers kiest het perfecte moment om in de diepte te duiken en vindt Denkey in de zestien. De spits kan rustig aannemen en mikken, maar krijgt de bal toch niet voorbij Nardi. . Denkey laat de 3-1 liggen Cercle kreeg in de omschakeling de uitgelezen kans om de derde treffer te maken. Somers kiest het perfecte moment om in de diepte te duiken en vindt Denkey in de zestien. De spits kan rustig aannemen en mikken, maar krijgt de bal toch niet voorbij Nardi.

clock 72' tweede helft, minuut 72. Gent verhoogt de druk en gaat nu echt wel op zoek naar de gelijkmaker. Cercle plooit terug. . Gent verhoogt de druk en gaat nu echt wel op zoek naar de gelijkmaker. Cercle plooit terug.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij KAA Gent, Malick Fofana erin, Kamil Piatkowski eruit wissel substitution out Kamil Piatkowski substitution in Malick Fofana

clock 67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij KAA Gent, Laurent Depoitre erin, Hong Hyun-seok eruit wissel substitution out Hong Hyun-seok substitution in Laurent Depoitre