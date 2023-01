Racing Genk wint wervelende match met vijf goals in Westerlo, omhaal Munoz beslist partij

Westerlo - Genk in een notendop:

Opvallend : Van 21 mei 2022 was het geleden dat Aziz Ouattara nog eens een basisplek kreeg bij Genk. Dit seizoen mocht hij slechts 47 minuten opdraven. Vandaag bedankte hij voor het vertrouwen met een vroege goal.

Man van de Match: Maxim De Cuyper was een constante gesel voor de Limburgse defensie. Het Duracellkonijn maakte van de linkerflank zijn speeltuin en bracht Westerlo opnieuw in de match.

Sleutelmoment : Net wanneer het Genkse schip leek te zinken, gooide Munoz een reddingsboei in de vorm van een knappe omhaal. Goed voor een hoge spektakelwaarde en drie punten.

Efficiëntie haalt het van enthousiasme

De eeuwig bedrijvige Maxim De Cuyper zette een licht gefloten penalty om. Nog geen tien minuten na rust toverde Thomas van den Keybus een staalharde pegel in de kruising uit zijn hoed.

Na goals van verrassing in de basis Aziz Ouattara en vaste waarde Paintsil zochten de bezoekers extra kussens en dekens om zich goed te nestelen in hun zetel. Maar een Westelse wervelstorm maakte een abrupt einde aan het vroegtijdige slaapfeestje.

Hyperefficiënt: het codewoord van Genk de afgelopen dagen. Meer dan twee luttele kansjes had de leider niet nodig om met een dubbele voorsprong de warmte van de kleedkamer op te zoeken.

Wouter Vrancken greep in en gooide zijn sterkhouders in de strijd. Al was het Daniel Munoz die voor Limburgse euforie zorgde. Met een geweldige omhaal verstomde hij doelman Bolat, die met tegenzin de derde goal uit zijn net viste.



Een fluks voetballend Westerlo gaf de moed niet op. Wanneer scheidsrechter Boucaut een tweede penalty floot voor de thuisploeg, leek de ultieme beloning in de maak. Maar na een kijkje op het VAR-scherm moest hij een ommekeer in het slot afblazen.



Westerlo verliest zo voor het eerst sinds november 2019 twee thuiswedstrijden op een rij. Genk schrijft vrolijk voort aan zijn titelverhaal, met of zonder goed voetbal.