OH Leuven geeft zekere zege nog uit handen tegen Eupen, Malinov zondebok met penaltyfout

clock 90+8'

tweede helft, minuut 98. Einde: 1-1. Lambrechts fluit af. OHL en Marc Brys balen, zij hadden de 3 punten voor het grijpen na een dominante eerste en een degelijke tweede helft. Eupen speelde niet mee in de eerste helft, maar herstelde het evenwicht na de rust met veel meer drang naar voren.Zonder echt grote kansen, maar in de slotminuten liet invaller Malinov zich vangen met een drieste tackle op Gassama in de 16. De VAR moest nog even voorafgaand buitenspel checken, maar dat was er niet. Prevljak zorgde voor een belangrijk punt, voor Eupen zijn alle punten belangrijk. .