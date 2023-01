Antwerp duwt Oostende nog wat dieper in de ellende met vlotte zege

Na twintig minuten was het over en out. Antwerp verzekerde zich dankzij goals van Muja en Janssen snel van de zege in Oostende. De kustploeg liet na om via een strafschop de spanning terug in de wedstrijd te brengen. Antwerp loopt zo weer twee punten in op Union, voor KVO wordt de situatie na een 0 op 12 steeds zorgwekkender.