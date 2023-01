Kortrijk kan weer vrijer ademen na gouden driepunter tegen rode lantaarn Seraing

KV Kortrijk - Seraing in een notendop:

oVARuren : De VAR beleefde een drukke avond. Vanuit Tubeke hield Boterberg heel Kortrijk in spanning door manueel de buitenspellijn te trekken bij de 1-0. Ook de penaltyfase en rode kaart voor Seraing verliepen via de monitor.

Sleutelmoment : Na de vrijschopgoal van Vagner op het uur volgen enkele dolle minuten. Sissoko mist een gigakans op 2-3, aan de overkant is Selemani wel dodelijk en bezorgt hij KVK de zege.

Druk op de ketel bij zowel Kortrijk als Seraing: een driepunter in de degradatieclash van de 21e speeldag was een must.



Dus liet Kortrijk er geen gras over groeien. Man in vorm Avenatti boezemde doelman Martin genoeg schrik in om de 1-0 in eigen doel te werken. De VAR nam zijn tijd om het doelpunt te dubbelchecken op buitenspel, maar de KVK-aanhang mocht vieren.



Niet veel later weer een boodschap uit Tubeke. Seraing was een penalty verschuldigd, die Vagner feilloos omzette. Toch was het de thuisploeg die met de voorsprong ging rusten. Constante gesel Messaoudi beloonde zijn sterke match met een goaltje.



Wanneer de VAR zijn laatste acte de présence gegeven had - rood voor Mbow - namen de 21 spelers de hoofdrol weer over. Op het uur knalde Vagner een vrije trap kurkdroog binnen. Een minuut later liet Sissoko dé kans op 2-3 liggen.



Aan de overkant minder medelijden. Selemani tikte de winnende treffer in doel. De veer gebroken en de rode lantaarn nog wat langer bij Seraing.