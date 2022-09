LIVE: Boyata en Jaremtsjoek staan voor het eerst in de basis van Club Brugge

clock 17:12

vooraf, 17 uur 12. Boyata en Jaremtsjoek debuteren in de basis. Dit zijn de 11 van Club Brugge die over een uur aan de wedstrijd beginnen: Mignolet, Sobol, Odoi, Boyata, Mechele, Balanta, Vanaken, Nielsen, Larin, Nusa, Jaremtsjoek. Champions League-held Abakar Sylla krijgt rust, verdediger Dedryck Boyata en aanvaller Roman Jaremtsjoek maken hun debuut in de basis van Club Brugge. Boyata viel al in tegen Charleroi (3-1) en Cercle (4-0). Jarmetsjoek kwam tegen Cercle voor het eerst in actie, met een doelpunt als kers op de taart. Doet hij er een bij op het terrein van Seraing? .