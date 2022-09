Penaltygoal van Lamkel Zé is slechts voetnoot in dominante zege van KV Mechelen

KV Kortrijk - KV Mechelen in een notendop:

KV Mechelen neemt afstand in de 1e helft

Voor vanmiddag slikte KV Mechelen al 14 tegendoelpunten en zo was de defensie dan ook gebrand op een goede prestatie. De partij bleef lange tijd op slot, tot de slotminuten in de eerste helft.

Storm zag zijn schot nog gepareerd, maar in de herneming stond Walsh op de goede plek. Drie minuten later sneed Schoofs als een mes door boter in de Kortrijkse defensie. Hij legde het leer piekfijn in het mandje.



KV Mechelen dus in een zetel aan de rust. De meegereisde fans kirden al helemaal van de pret wanneer Hairemans zijn doelpuntje meepikte na geklungel achterin bij de Kerels. Hairemans smukte zo zijn 100e wedstrijd in het shirt van Malinwa wat op.