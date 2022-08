Penaltygoals Amallah bezorgen Standard eerste seizoenszege tegen pover Cercle

Standard - Cercle Brugge in een notendop:

Amallah telt Cercle uit vanaf de penaltystip

Niet de doelmannen, maar de verzorgers van Standard en Cercle hadden de handen vol in de eerste helft. De wedstrijd lag om de haverklap stil voor blessurebehandelingen bij onder meer bij Somers, Dussenne, Laifis en Van der Bruggen. Standard toonde wel de meeste aanvalsdrift, maar veel meer dan ongevaarlijke hoekschoppen leverde dat aanvankelijk niet op.



Tot op het halfuur, toen een ingestudeerd nummertje op een corner tot een penalty leidde. Het schot van Amallah ging tegen de hand van Denkey en scheidsrechter Lambrechts twijfelde niet. Amallah ook niet, hij zette de strafschop feilloos om: 1-0.



Na een knappe counter liet Dragus kort voor de rust de 2-0 liggen en Standard ontsnapte meteen daarna toen Denkey de enige kans voor Cercle van dichtbij op Bodart mikte. De 2-0 kwam er uiteindelijk toch voor Standard. Da Silva Lopes tikte Dønnum aan en na tussenkomst van de VAR ging de bal een tweede keer op de stip. Amallah liet ook nu de kans niet liggen.



De tweede helft bleek een maat voor niks. Voor Standard hoefde het allemaal niet meer, terwijl Cercle er maar niet in slaagde om kansen af te dwingen. Boljevic liet de 3-0 nog liggen, Standard ging op cruise control naar zijn eerste competitiezege. Voor Cercle is het tweede nederlaag op drie wedstrijden.