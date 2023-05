Union trekt nek aan nek met Antwerp ultiem titelgevecht in na draw tegen Genk

Genk - Union in een notendop

Trésor schildert terwijl Union smost

Genk-coach Vrancken wilde een feller Genk zien dan vorige week in het Dudenpark, en hij kreeg waar hij om had gevraagd. Misschien ook deels geholpen door de afwezigheid van Teuma, want de aanvoerder van Union was tijdens de opwarming geblesseerd uitgevallen.

Ondanks de Genkse druk versierde Union de eerste echte kans. Vandevoordt moest een volley van de vrije Adingra keren. Ook de bezoekers lieten steken vallen in de dekking. McKenzie mocht zomaar inlopen op een vrijschop van Trésor en buffelde de 1-0 voorbij Moris. Het was de vierde goal in vijf matchen voor de Amerikaanse verdediger.

Terwijl de adrenaline nog door zijn lijf gierde, liet McKenzie zich vangen door Adingra. Opnieuw was daar een uitstekende Vandevoordt om redding te brengen. Union bleef druk ontwikkelen, maar morste met zijn kansen. El Azzouzi en opnieuw Adingra, allebei ongedekt, kopten veel te zwak.