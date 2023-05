Gent is zeker van Europees voetbal na felbevochten gelijkspel tegen Cercle Brugge

Europese euforie in de Ghelamco Arena. Na een billijk 2-2-gelijkspel tegen Cercle Brugge is Gent zeker van de vijfde plek in de Europe play-offs. De ploeg van Hein Vanhaezebrouck mag volgend seizoen zo alsnog naar Europa, waar het aan de bak mag in de tweede voorronde van de Conference League. Gift Orban had opnieuw een voet in beide doelpunten.