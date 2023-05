Gent deelt rechtstreekse concurrent Standard stevige tik uit, glansrol voor wervelwind Orban

Standard - Gent in een notendop:

Hét moment van Orban

Dat was niet het enige hoogstandje dat Orban uit zijn sloffen toverde. De spits werd in de eerste helft het straatje in gestuurd door spitsbroeder Cuypers en werkte het dan koelbloedig af. Hoewel Standard goed uit de startblokken schoot, waren de betere kansen wel voor Gent.

Cuypers trekt zege over de streep

Na het fameuze moment van Orban, stond hij enkele minuten later weer in de spotlights. De Nigeriaan deed de netten een tweede keer trillen, maar werd teruggefloten door Jan Boterberg. Veel was er niet aan de hand, wat het eenvreemde beslissing van de scheidsrechter maakte.

Geen 0-2 en einde match, maar wel de 1-1. Alzate tikte een vrije trap voorbij Nardi in doel zodat Gent opnieuw kon beginnen.



Gent had de wedstrijd echter onder controle en kwam dan ook nog een keer op voorsprong. Bodart was eerder op de bal dan Orban, maar werkte het leer wel in de voeten van Cuypers. Die kon niet meer missen in het lege doel.

De opdracht werd er niet makkelijker op wanneer Alzate zijn tweede gele kaart van de wedstrijd pakte. Het bleef bij 1-2. Gent doet een meer dan uitstekende zaak en telt nu vijf punten meer dan Standard in de Europe Play-offs.