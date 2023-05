BEKIJK: Gift Orban verrast alles en iedereen met afstandsschot bij de aftrap: "Dit heb ik nog nooit gezien"

Alleen de deklat lag in de weg van zijn Puskas Award. Gift Orban was tegen Standard zijn immer onvoorspelbare zelve. In plaats van het klassieke balletje achteruit tijdens de aftrap, probeerde de diepe spits van Gent het meteen met een ferm afstandsschot. "Dit heb ik nog nooit gezien", jubelde Eleven-commentator Gert Verheyen.