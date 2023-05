Vanhaezebrouck neemt goudhaantje Gift Orban in bescherming: "Schandalige vergelijking met Lamkel Zé"

"Die vergelijking is volledig van de pot gerukt", reageerde een duidelijk ontevreden Hein Vanhaezebrouck . "Gift is allesbehalve zoals Lamkel Zé, die ook het respect verdient om niet genoemd te worden in dergelijke statements. Het is een beetje schandalig dat mensen die parallel proberen te trekken."

Het werd her en der een reden om het gedrag van de 20-jarige spits in twijfel te trekken. Orban werd zelfs vergeleken met enfant terrible Didier Lamkel Z é.

Het is de beste jonge centrumspits die we in jaren hebben gehad in de JPL.

"Dit weekend alleen al heb ik in de Champions' play-offs twee spelers gezien die net hetzelfde - én zelfs meer - hebben gedaan dan Gift. Oké, hij is de supporters niet gaan groeten. Maar ik heb anderen gezien die bij hun wissel gewoon naar de kleedkamer liepen. Bij hen zal die vergelijking nooit gemaakt worden."



"Gift is echt niet zo. Integendeel. Het is de beste jonge centrumspits waar ik ooit mee gewerkt heb, en ik heb er toch al een aantal de revue zien passeren. Ik heb dan ook nooit een groter talent gezien op die positie. Sterker nog: Het is de beste jonge centrumspits die we in jaren hebben gehad in de Jupiler Pro League."

"Er is zeker nog wat werk aan, ook voetballend. Maar het beeld dat nu opgehangen wordt van hem, dat hij zware begeleiding nodig zal hebben, is van de pot gerukt. Het is een zeer brave en correcte kerel."